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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Аталанта
Торино - Аталанта: обзор матча 17 февраля 2013
Торино
17.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
43'
А. Черчи
87'
В. Бирса
75'
Х. Денис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Аталанта
ГОЛ! 2:1!
В. Бирса
Пас отдал
М. Дармиан
87'
Замена
Жонатас
️️️️
П. Баррето
82'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Р. Бьянки
82'
81'
Замена
Л. Джорджи
️️️️
М. Моралес
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Денис
Желтая карточка
Ж. Жилле
74'
73'
Желтая карточка
Р. Каццола
67'
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
67'
Замена
Л. Скалони
️️️️
Д. Беллини
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Стеванович
61'
52'
Желтая карточка
К. Кармона
46'
Замена
М. Ливайя
️️️️
И. Радованович
ГОЛ! 1:0!
А. Черчи
Пас отдал
П. Баррето
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
21
Огбонна
15
Глик
36
Дармиан
5
Вивес
14
Гацци
91
Стеванович
9
Бьянки
7
Черчи
10
Баррето
4-1-3-2
47
Консильи
6
Беллини
2
Канини
2
Стендардо
36
Дель Гроссо
16
Радованович
14
Кармона
44
Каццола
10
Моралес
20
Бриенца
19
Денис
91
Стеванович
23
Бирса
23
Бирса
91
Стеванович
9
Бьянки
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Бьянки
10
Баррето
9
Жонатас
9
Жонатас
10
Баррето
6
Беллини
5
Скалони
5
Скалони
6
Беллини
10
Моралес
10
Джорджи
10
Джорджи
10
Моралес
16
Радованович
10
Ливайя
10
Ливайя
16
Радованович
Остались в запасе
Торино
Аталанта
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
93
Алу Диоп
ЦФ
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Торино - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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