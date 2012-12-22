Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Удинезе
Аталанта - Удинезе: обзор матча 22 декабря 2012
Аталанта
22.12.2012, суббота, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
40'
Х. Денис (П)
33'
Л. Муриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Удинезе
68'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Д. Фаббрини
Желтая карточка
М. Моралес
64'
Замена
М. Моралес
️️️️
Д. Де Лука
63'
62'
Замена
А. Лаццари
️️️️
Л. Муриэль
Желтая карточка
К. Кармона
47'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Денис
40'
39'
Желтая карточка
М. Домицци
33'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Д. Паскуале
30'
Желтая карточка
Д. Пинци
29'
Желтая карточка
Л. Муриэль
6'
Желтая карточка
Данило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Удинезе
93
Войцех Павловски
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
14
Макс Райнталер
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
3-2-3-1-1
47
Консильи
2
Стендардо
17
Луккини
13
Пелузо
6
Беллини
77
Раймонди
14
Кармона
8
Чигарини
7
Бонавентура
91
Де Лука
19
Денис
3-2-2-1-2
23
Бркич
6
Домицци
8
Баста
33
Анджелла
5
Данило
26
Паскуале
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
37
Перейра
10
Муриэль
31
Фаббрини
91
Де Лука
10
Моралес
10
Моралес
91
Де Лука
10
Муриэль
10
Лаццари
10
Лаццари
10
Муриэль
31
Фаббрини
10
Ди Натале
10
Ди Натале
31
Фаббрини
Остались в запасе
Аталанта
Удинезе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
93
Войцех Павловски
ВР
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Остались в запасе
93
Войцех Павловски
ВР
14
Макс Райнталер
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Аталанта - Удинезе
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Удинезе
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+