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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Аталанта
Фиорентина - Аталанта: обзор матча 18 ноября 2012
Фиорентина
18.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
4 : 1
Завершен
Аталанта
6'
Гонсало
42'
А. Аквилани
45+2'
А. Аквилани
49'
Л. Тони
33'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Аталанта
Замена
А. Хегази
️️️️
Ф. Ронкалья
77'
73'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
М. Фернандес
️️️️
А. Аквилани
69'
62'
Желтая карточка
Р. Каццола
Замена
М. Эль-Хамдауи
️️️️
Л. Тони
57'
56'
Желтая карточка
Т. Манфредини
52'
Желтая карточка
Д. Бривио
52'
Замена
Р. Каццола
️️️️
К. Кармона
ГОЛ! 4:1!
Л. Тони
Пас отдал
А. Аквилани
49'
46'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
М. Моралес
ГОЛ! 3:1!
А. Аквилани
Пас отдал
Б. Валеро
45'
+2
45'
+1
Красная карточка
Л. Чигарини
ГОЛ! 2:1!
А. Аквилани
42'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
К. Раймонди
Желтая карточка
Д. Писарро
25'
19'
Желтая карточка
Г. Стендардо
ГОЛ! 1:0!
Гонсало
Пас отдал
М. Паскуаль
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
2
Эмилиано Вивиано
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
22
Адем Льяич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Фиорентина
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Мунир Эль-Хамдауи
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
8
Давиде Бьондини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
4-4-1-1
2
Вивиано
21
Паскуаль
15
Савич
2
Гонсало
14
Ронкалья
6
Валеро
7
Писарро
20
Аквилани
7
Куадрадо
22
Льяич
18
Тони
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
2
Стендардо
17
Манфредини
28
Бривио
18
Скелотто
7
Бонавентура
10
Моралес
14
Кармона
8
Чигарини
19
Денис
14
Ронкалья
26
Хегази
26
Хегази
14
Ронкалья
20
Аквилани
14
Фернандес
14
Фернандес
20
Аквилани
18
Тони
77
Эль-Хамдауи
77
Эль-Хамдауи
18
Тони
10
Моралес
8
Бьондини
8
Бьондини
10
Моралес
14
Кармона
44
Каццола
44
Каццола
14
Кармона
7
Бонавентура
19
Марилунго
19
Марилунго
7
Бонавентура
Остались в запасе
Фиорентина
Аталанта
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
20
Карлос Матеу
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Нето
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
49
Ромуло
ЦП
83
Рубен Оливера
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Фиорентина - Аталанта
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
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