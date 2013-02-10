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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Катания
Аталанта - Катания: обзор матча 10 февраля 2013
Аталанта
10.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Катания
90'
+2
Желтая карточка
Л. Кастро
Желтая карточка
М. Ливайя
90'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Х. Денис
82'
80'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
А. Гомес
Замена
И. Радованович
️️️️
Д. Бьондини
74'
Желтая карточка
Д. Бьондини
72'
67'
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Р. Каццола
️️️️
К. Кармона
63'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
52'
41'
Желтая карточка
Г. Бергессио
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
41'
Желтая карточка
Л. Скалони
34'
22'
Замена
Д. Марчезе
️️️️
Ч. Капуано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Катания
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
36
Дель Гроссо
2
Канини
2
Стендардо
5
Скалони
14
Кармона
8
Бьондини
7
Бонавентура
10
Джорджи
20
Бриенца
19
Денис
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
55
Беллуски
2
Сполли
33
Капуано
10
Лоди
19
Кастро
28
Баррьентос
22
Иско
10
Гомес
18
Бергессио
8
Бьондини
16
Радованович
16
Радованович
8
Бьондини
14
Кармона
44
Каццола
44
Каццола
14
Кармона
19
Денис
10
Ливайя
10
Ливайя
19
Денис
33
Капуано
15
Марчезе
15
Марчезе
33
Капуано
10
Гомес
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
10
Гомес
Остались в запасе
Аталанта
Катания
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
20
Амиду Салифу
ЦП
20
Кеко
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Катания
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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