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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 08 мая 2013
Аталанта
08.05.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 36 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
18'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Замена
Ф. Парра
️️️️
К. Дель Гроссо
79'
76'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
П. Де Челье
Желтая карточка
Л. Чигарини
75'
Замена
М. Моралес
️️️️
К. Кармона
69'
68'
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Квальярелла
68'
Замена
А. Видаль
️️️️
С. Падоин
Желтая карточка
Г. Стендардо
58'
Желтая карточка
К. Кармона
57'
Желтая карточка
Л. Джорджи
50'
41'
Желтая карточка
А. Пирло
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Матри
Пас отдал
А. Пирло
Замена
Л. Джорджи
️️️️
К. Раймонди
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Ювентус
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
3-2-4-1
47
Консильи
5
Скалони
2
Стендардо
2
Канини
36
Дель Гроссо
77
Раймонди
7
Бонавентура
14
Кармона
8
Чигарини
8
Бьондини
19
Денис
3-2-3-2
30
Сторари
4
Марроне
4
Касерес
14
Кьеллини
22
Исла
29
Де Челье
15
Джаккерини
19
Падоин
21
Пирло
27
Квальярелла
21
Матри
14
Кармона
10
Моралес
10
Моралес
14
Кармона
77
Раймонди
10
Джорджи
10
Джорджи
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
23
Парра
23
Парра
36
Дель Гроссо
29
Де Челье
13
Пелузо
13
Пелузо
29
Де Челье
19
Падоин
23
Видаль
23
Видаль
19
Падоин
27
Квальярелла
39
Анелька
39
Анелька
27
Квальярелла
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
16
Иван Радованович
ОП
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Остались в запасе
31
Лаурентиу Бранеску
ВР
34
Рубиньо
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Аталанта - Ювентус
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
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