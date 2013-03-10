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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Пескара
Аталанта - Пескара: обзор матча 10 марта 2013
Аталанта
10.03.2013, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Пескара
34'
Х. Денис (П)
67'
Х. Денис
24'
Г. Д'Агостино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Пескара
90'
+4
Желтая карточка
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Де Лука
83'
Замена
Р. Каццола
️️️️
И. Радованович
78'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
73'
72'
Замена
Н. Арсе
️️️️
П. Кролдруп
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Ливайя
71'
ГОЛ! 2:1!
Х. Денис
Пас отдал
Д. Бьондини
67'
62'
Замена
М. Челик
️️️️
В. Вайсс
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Л. Джорджи
59'
46'
Замена
Э. Ромуло Тоньи
️️️️
Г. Д'Агостино
39'
Желтая карточка
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Г. Стендардо
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Денис
34'
Желтая карточка
Д. Бьондини
30'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Д'Агостино
Пас отдал
Д. Скулли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
2
Николас Арсе
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Милтон Каральо
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
4-1-3-2
47
Консильи
36
Дель Гроссо
2
Стендардо
17
Луккини
77
Раймонди
16
Радованович
8
Бьондини
7
Бонавентура
10
Джорджи
19
Денис
10
Ливайя
4-4-2
22
Пелиццоли
2
Занон
3
Кролдруп
15
Чосич
15
Боккетти
26
Блази
10
Д'Агостино
34
Касчионе
7
Вайсс
77
Вукушич
10
Скулли
16
Радованович
44
Каццола
44
Каццола
16
Радованович
10
Ливайя
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Ливайя
10
Джорджи
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Джорджи
3
Кролдруп
2
Арсе
2
Арсе
3
Кролдруп
10
Д'Агостино
40
Ромуло Тоньи
40
Ромуло Тоньи
10
Д'Агостино
7
Вайсс
90
Челик
90
Челик
7
Вайсс
Остались в запасе
Аталанта
Пескара
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Остались в запасе
9
Милтон Каральо
ЦФ
1
Маттиа Перин
ВР
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Кристиан Букки
Статистика матча Аталанта - Пескара
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Атлети Адзурри
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