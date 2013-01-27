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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Милан
Аталанта - Милан: обзор матча 27 января 2013
Аталанта
27.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Милан
29'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Милан
Желтая карточка
К. Матеу
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
К. Аббьяти
89'
Замена
Б. Траоре
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
К. Кармона
88'
85'
Замена
Робиньо
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
Д. Бьондини
84'
Замена
И. Будан
️️️️
Л. Чигарини
80'
Желтая карточка
А. Консильи
77'
77'
Желтая карточка
Ф. Мексес
71'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Замена
К. Матеу
️️️️
Х. Денис
61'
Вторая желтая
Д. Бривио
58'
55'
Желтая карточка
Д. Паццини
Желтая карточка
К. Раймонди
55'
Желтая карточка
Д. Бривио
48'
29'
ГОЛ! 0:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Ньянг
Замена
К. Раймонди
️️️️
М. Ферри
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЛЗ
8
Лука Чигарини
ЦЗ
28
Давиде Бривио
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
2
Микеле Канини
ОП
19
Херман Денис
(К)
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
14
Карлос Кармона
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
5
Филипп Мексес
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЦЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
20
Матье Фламини
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
25
Кристиан Сапата
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЛФ
99
М'Байе Ньянг
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
93
Лука Милеси
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
19
Игор Будан
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-1-2-1-2
47
Консильи
2
Стендардо
8
Чигарини
28
Бривио
29
Ферри
2
Канини
7
Бонавентура
8
Бьондини
19
Денис
14
Кармона
23
Парра
4-2-2-2
32
Аббьяти
20
Абате
19
Констан
18
Монтоливо
5
Мексес
25
Сапата
20
Фламини
27
Боатенг
92
Эль-Шаарави
99
Ньянг
11
Паццини
19
Денис
20
Матеу
20
Матеу
19
Денис
29
Ферри
77
Раймонди
77
Раймонди
29
Ферри
8
Чигарини
19
Будан
19
Будан
8
Чигарини
99
Ньянг
8
Траоре
8
Траоре
99
Ньянг
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
Остались в запасе
Аталанта
Милан
16
Иван Радованович
ОП
93
Лука Милеси
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
93
Лука Милеси
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Милан
6
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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