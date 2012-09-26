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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Аталанта
Катания - Аталанта: обзор матча 26 сентября 2012
Катания
26.09.2012, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
52'
Н. Сполли
64'
П. Баррьентос
49'
М. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Аталанта
Желтая карточка
Д. Беллуски
91'
Замена
Т. Моримото
️️️️
Г. Бергессио
90'
85'
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
Л. Кастро
️️️️
А. Гомес
79'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
С. Альмирон
73'
67'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Д. Тройси
ГОЛ! 2:1!
П. Баррьентос
Пас отдал
А. Гомес
64'
56'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
К. Раймонди
ГОЛ! 1:1!
Н. Сполли
Пас отдал
Н. Легротталье
52'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Моралес
46'
Желтая карточка
Р. Каццола
18'
Замена
С. Луккини
️️️️
Г. Стендардо
Желтая карточка
А. Гомес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
77
Кристиан Раймонди
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Катания
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
15
Марчезе
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
4
Альмирон
28
Баррьентос
22
Иско
10
Лоди
10
Гомес
18
Бергессио
4-4-1-1
47
Консильи
29
Ферри
2
Стендардо
17
Манфредини
28
Бривио
77
Раймонди
8
Чигарини
44
Каццола
10
Тройси
10
Моралес
19
Денис
4
Альмирон
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
4
Альмирон
10
Гомес
19
Кастро
19
Кастро
10
Гомес
18
Бергессио
15
Моримото
15
Моримото
18
Бергессио
2
Стендардо
17
Луккини
17
Луккини
2
Стендардо
77
Раймонди
18
Скелотто
18
Скелотто
77
Раймонди
10
Тройси
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Тройси
Остались в запасе
Катания
Аталанта
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
34
Джузеппе Мессина
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
18
Фабио Скьякка
ЦП
20
Амиду Салифу
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Катания - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Анджело Массимино
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