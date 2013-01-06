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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Аталанта
Кьево - Аталанта: обзор матча 06 января 2013
Кьево
06.01.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
37'
И. Кофи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Аталанта
Замена
М. Ригони
️️️️
С. Теро
90'
Замена
Д. Ди Микеле
️️️️
А. Стоян
84'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
80'
76'
Желтая карточка
К. Раймонди
67'
Желтая карточка
Д. Бривио
66'
Замена
Ф. Парра
️️️️
Д. Де Лука
Замена
Б. Цесар
️️️️
Лусиано
63'
46'
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Бьондини
44'
Желтая карточка
Д. Бьондини
42'
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Д. Беллини
ГОЛ! 1:0!
И. Кофи
Пас отдал
С. Теро
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Лусиано
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
23
Серджио Виотти
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
14
Марко Ригони
АП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
10
Давид Ди Микеле
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
5
Йокич
3
Андреолли
3
Дайнелли
20
Сардо
11
Гуана
30
Ригони
5
Кофи
10
Лусиано
8
Стоян
77
Теро
3-3-2-1-1
47
Консильи
6
Беллини
2
Стендардо
29
Ферри
77
Раймонди
16
Радованович
28
Бривио
7
Бонавентура
8
Бьондини
91
Де Лука
19
Денис
10
Лусиано
12
Цесар
12
Цесар
10
Лусиано
77
Теро
14
Ригони
14
Ригони
77
Теро
8
Стоян
10
Ди Микеле
10
Ди Микеле
8
Стоян
6
Беллини
18
Скелотто
18
Скелотто
6
Беллини
8
Бьондини
8
Чигарини
8
Чигарини
8
Бьондини
91
Де Лука
23
Парра
23
Парра
91
Де Лука
Остались в запасе
Кьево
Аталанта
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
23
Серджио Виотти
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
7
Камил Вацек
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кьево - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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