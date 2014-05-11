Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Йос Хойвельд - статистика

Завершил карьеру
22 апреля 1983 (43), Зейен
#26 | Защитник
193 см | 83 кг
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Саутгемптон
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Саутгемптон
1 : 1
11.05.2014
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Суонси
0 : 1
03.05.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Саутгемптон
2 : 0
26.04.2014
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Астон Вилла
0 : 0
19.04.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Саутгемптон
0 : 1
12.04.2014
Кардифф
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Манчестер Сити
4 : 1
05.04.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Саутгемптон
4 : 0
29.03.2014
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Тоттенхэм
3 : 2
23.03.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Саутгемптон
4 : 2
15.03.2014
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
0 : 1
11.02.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
2 : 2
08.02.2014
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 3
01.02.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Саутгемптон
2 : 2
28.01.2014
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Сандерленд
2 : 2
18.01.2014
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Саутгемптон
1 : 0
11.01.2014
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Саутгемптон
0 : 3
01.01.2014
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
29.12.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кардифф
0 : 3
26.12.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Саутгемптон
2 : 3
22.12.2013
Тоттенхэм
1' - 90'
54'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Ньюкасл
1 : 1
14.12.2013
Саутгемптон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Саутгемптон
1 : 1
07.12.2013
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Саутгемптон
2 : 3
04.12.2013
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Челси
3 : 1
01.12.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Арсенал
2 : 0
23.11.2013
Саутгемптон
1' - 90'
45'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Саутгемптон
4 : 1
09.11.2013
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Сток Сити
1 : 1
02.11.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Саутгемптон
2 : 0
26.10.2013
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
19.10.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Саутгемптон
2 : 0
06.10.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2 : 0
28.09.2013
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ливерпуль
0 : 1
21.09.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
0 : 0
15.09.2013
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Саутгемптон
1 : 1
24.08.2013
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
0 : 1
17.08.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Вест Бромвич
0 : 1
17.08.2013
Саутгемптон
1' - 90'
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
3
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
6
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
7
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+