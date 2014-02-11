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    Йос Хойвельд - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Йос
    Фамилия Хойвельд
    Команда Миллуолл
    Состав Основной
    Родной город Зейен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 193
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    03.05.2014 Был в запасе Суонси (Суонси) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    26.04.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Эвертон (Ливерпуль)
    19.04.2014 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    12.04.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:1 Кардифф (Кардифф)
    05.04.2014 Был в запасе Манчестер Сити (Манчестер) 4:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    29.03.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 4:0 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    23.03.2014 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 3:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    15.03.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 4:2 Норвич Сити (Норвич)
    11.02.2014 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    08.02.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.02.2014 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    28.01.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:2 Арсенал (Лондон)
    18.01.2014 Был в запасе Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Саутгемптон (Саутгемптон)
    11.01.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    01.01.2014 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:3 Челси (Лондон)
    29.12.2013 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    26.12.2013 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:3 Саутгемптон (Саутгемптон)
    22.12.2013 1' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:3 Тоттенхэм (Лондон)
    54'
    14.12.2013 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    07.12.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Манчестер Сити (Манчестер)
    04.12.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:3 Астон Вилла (Бирмингем)
    01.12.2013 Был в запасе Челси (Лондон) 3:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    23.11.2013 1' -90' Арсенал (Лондон) 2:0 Саутгемптон (Саутгемптон)
    45'
    09.11.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 4:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    02.11.2013 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    26.10.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Фулхэм (Лондон)
    19.10.2013 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 1:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    06.10.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Суонси (Суонси)
    28.09.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    21.09.2013 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    15.09.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 0:0 Вест Хэм (Лондон)
    24.08.2013 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    17.08.2013 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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