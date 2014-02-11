Йос Хойвельд - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Йос
|Фамилия
|Хойвельд
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зейен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|193
|Вес
|83
|Имя
|Йос
|Фамилия
|Хойвельд
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зейен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|193
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|03.05.2014
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|26.04.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|12.04.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|05.04.2014
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|4:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|29.03.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|23.03.2014
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|15.03.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:2
|Норвич Сити (Норвич)
|11.02.2014
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|08.02.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.02.2014
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|28.01.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:2
|Арсенал (Лондон)
|18.01.2014
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|11.01.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|01.01.2014
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:3
|Челси (Лондон)
|29.12.2013
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|26.12.2013
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:3
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|22.12.2013
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|54'
|14.12.2013
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|07.12.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|04.12.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:3
|Астон Вилла (Бирмингем)
|01.12.2013
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|3:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|23.11.2013
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:0
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|45'
|09.11.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|4:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.11.2013
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|26.10.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Фулхэм (Лондон)
|19.10.2013
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|06.10.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Суонси (Суонси)
|28.09.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|21.09.2013
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|15.09.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:0
|Вест Хэм (Лондон)
|24.08.2013
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|17.08.2013
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)