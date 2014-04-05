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Манчестер Сити - Саутгемптон
Манчестер Сити - Саутгемптон: обзор матча 05 апреля 2014
Манчестер Сити
05.04.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
4 : 1
Завершен
Саутгемптон
3'
Я. Туре (П)
45+1'
С. Насри
45+4'
Э. Джеко
81'
С. Йоветич
37'
Р. Ламберт (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Саутгемптон
ГОЛ! 4:1!
С. Йоветич
Пас отдал
Х. Навас
81'
80'
Замена
В. Ваньяма
️️️️
Д. Корк
Желтая карточка
Я. Туре
78'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Д. Сильва
77'
76'
Замена
С. Галлахер
️️️️
С. Дэвис
Желтая карточка
Х. Гарсия
68'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Джеко
65'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
Фернандиньо
46'
ГОЛ! 3:1!
Э. Джеко
Пас отдал
А. Коларов
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
С. Насри
Пас отдал
Д. Сильва
45'
+1
Желтая карточка
Фернандиньо
44'
37'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Ламберт
26'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Родригес
23'
Травма
Д. Родригес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Туре
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
4
Джек Корк
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
16
Джей Родригес
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Саутгемптон
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Харт
16
Навас
2
Демичелис
4
Компани
11
Коларов
5
Сабалета
14
Насри
5
Фернандиньо
42
Туре
21
Сильва
10
Джеко
4-2-2-1-1
13
Газзанига
12
Чамберс
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
4
Корк
14
Шнейдерлен
16
Родригес
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
5
Фернандиньо
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
5
Фернандиньо
10
Джеко
21
Негредо
21
Негредо
10
Джеко
21
Сильва
9
Йоветич
9
Йоветич
21
Сильва
4
Корк
2
Ваньяма
2
Ваньяма
4
Корк
16
Родригес
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
16
Родригес
10
Дэвис
20
Галлахер
20
Галлахер
10
Дэвис
Остались в запасе
Манчестер Сити
Саутгемптон
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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