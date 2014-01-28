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Саутгемптон - Арсенал
Саутгемптон - Арсенал: обзор матча 28 января 2014
Саутгемптон
28.01.2014, вторник, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
21'
Ж. Фонте
54'
А. Лаллана
48'
О. Жиру
52'
С. Касорла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Арсенал
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
90'
+7
Желтая карточка
Д. Родригес
90'
+7
90'
Замена
Л. Подольски
️️️️
О. Жиру
Замена
Жули
️️️️
С. Дэвис
88'
86'
Замена
К. Гиббс
️️️️
С. Касорла
80'
Красная карточка
М. Фламини
70'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Гнабри
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Галлахер
70'
ГОЛ! 2:2!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Родригес
54'
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Касорла
Пас отдал
М. Озил
48'
ГОЛ! 1:1!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Санья
31'
Желтая карточка
О. Жиру
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фонте
Пас отдал
Л. Шоу
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
12
Чамберс
4
Йошида
6
Фонте
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
16
Родригес
20
Галлахер
4-1-2-2-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
8
Артета
8
Касорла
20
Фламини
7
Гнабри
10
Озил
9
Жиру
10
Дэвис
21
Жули
21
Жули
10
Дэвис
20
Галлахер
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
20
Галлахер
8
Касорла
3
Гиббс
3
Гиббс
8
Касорла
7
Гнабри
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
7
Гнабри
9
Жиру
10
Подольски
10
Подольски
9
Жиру
Остались в запасе
Саутгемптон
Арсенал
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Саутгемптон - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
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Ливерпуль
0 : 1
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Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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