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Саутгемптон - Астон Вилла
Саутгемптон - Астон Вилла: обзор матча 04 декабря 2013
Саутгемптон
04.12.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 3
Завершен
Астон Вилла
48'
Д. Родригес
69'
П. Освальдо
15'
Г. Агбонлахор
64'
Л. Козак
80'
Ф. Делф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Астон Вилла
Желтая карточка
П. Освальдо
90'
+7
Желтая карточка
Р. Ламберт
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
А. Вайманн
86'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Эль-Ахмади
Желтая карточка
Ж. Фонте
82'
80'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Делф
Пас отдал
Г. Агбонлахор
ГОЛ! 2:2!
П. Освальдо
Пас отдал
Р. Ламберт
69'
66'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Л. Козак
65'
Желтая карточка
Л. Козак
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Козак
Пас отдал
К. Эль-Ахмади
Замена
Ж. Фонте
️️️️
Н. Клайн
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Н. Клайн
48'
46'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Р. Влаар
Замена
Д. Корк
️️️️
В. Ваньяма
46'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Д. Уорд-Проус
38'
15'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агбонлахор
Пас отдал
Ф. Делф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Саутгемптон
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-3-1-2
13
Газзанига
23
Шоу
6
Ловрен
4
Йошида
17
Клайн
10
Дэвис
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
4-1-3-2
1
Гьюзан
12
Влаар
26
Кларк
17
Бэйкер
13
Луна
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
10
Бакуна
18
Делф
11
Агбонлахор
18
Козак
17
Клайн
6
Фонте
6
Фонте
17
Клайн
2
Ваньяма
4
Корк
4
Корк
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Освальдо
10
Освальдо
30
Уорд-Проус
12
Влаар
38
Лоутон
38
Лоутон
12
Влаар
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
18
Вайманн
20
Эль-Ахмади
18
Козак
20
Бентеке
20
Бентеке
18
Козак
Остались в запасе
Саутгемптон
Астон Вилла
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Джед Стир
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
24
Александар Тонев
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Саутгемптон - Астон Вилла
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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