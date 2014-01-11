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Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 11 января 2014
Саутгемптон
11.01.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
66'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
Замена
Жули
️️️️
Д. Родригес
90'
+1
86'
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Амалфитано
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
А. Лаллана
84'
81'
Замена
З. Гера
️️️️
Г. Маколи
77'
Замена
С. Бераино
️️️️
Н. Анелька
72'
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Г. Рамирес
66'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Корк
62'
59'
Желтая карточка
Ш. Лонг
Желтая карточка
Д. Ловрен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
11
Крис Брант
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
20
Золтан Гера
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Ловрен
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
4-4-2
12
Фостер
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
21
Мулумбу
7
Моррисон
31
Амалфитано
11
Брант
39
Анелька
7
Лонг
16
Родригес
21
Жули
21
Жули
16
Родригес
10
Лаллана
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
4
Корк
11
Рамирес
11
Рамирес
4
Корк
36
Маколи
20
Гера
20
Гера
36
Маколи
31
Амалфитано
11
Выдра
11
Выдра
31
Амалфитано
39
Анелька
38
Бераино
38
Бераино
39
Анелька
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Мэри
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