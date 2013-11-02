Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Саутгемптон
Сток Сити - Саутгемптон: обзор матча 02 ноября 2013
Сток Сити
02.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
1'
А. Бегович
42'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Саутгемптон
Желтая карточка
Д. Кэмерон
88'
Желтая карточка
Р. Хут
80'
77'
Желтая карточка
Д. Ловрен
69'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Родригес
Замена
У. Ассаиди
️️️️
С. Айрленд
65'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
48'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Г. Уилэн
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 1:0!
А. Бегович
Пас отдал
Э. Питерс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Ли Таданари
ЦФ
4-3-3
31
Бегович
33
Питерс
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
15
Крауч
7
Арнаутович
19
Уолтерс
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
6
Фонте
6
Ловрен
23
Шоу
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
12
Уилэн
8
Паласиос
8
Паласиос
12
Уилэн
7
Айрленд
24
Ассаиди
24
Ассаиди
7
Айрленд
16
Родригес
11
Рамирес
11
Рамирес
16
Родригес
Остались в запасе
Сток Сити
Саутгемптон
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
16
Чарли Адам
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сток Сити - Саутгемптон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Саутгемптон
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+