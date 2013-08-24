Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Сандерленд
Саутгемптон - Сандерленд: обзор матча 24 августа 2013
Саутгемптон
24.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
88'
Ж. Фонте
3'
Э. Джаккерини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сандерленд
ГОЛ! 1:1!
Ж. Фонте
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
88'
Желтая карточка
П. Освальдо
83'
82'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Э. Джаккерини
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
69'
60'
Желтая карточка
С. Ларссон
54'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Коулбэк
46'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
С. Сессеньон
Замена
Н. Клайн
️️️️
Л. Шоу
46'
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Шнейдерлен
46'
33'
Желтая карточка
К. Гарднер
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
27'
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джаккерини
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Ловрен
6
Фонте
12
Чамберс
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
3-5-1-1
27
Вествуд
33
Челустка
16
О'Ши
23
Диаките
11
Джонсон
7
Ларссон
8
Гарднер
4
Коулбэк
29
Сессеньон
15
Джаккерини
17
Алтидор
23
Шоу
17
Клайн
17
Клайн
23
Шоу
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
14
Шнейдерлен
10
Освальдо
10
Освальдо
14
Шнейдерлен
4
Коулбэк
8
Воган
8
Воган
4
Коулбэк
29
Сессеньон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
29
Сессеньон
15
Джаккерини
13
Уикхэм
13
Уикхэм
15
Джаккерини
Остались в запасе
Саутгемптон
Сандерленд
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
88
Кабрал
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Паоло Ди Канио
Статистика матча Саутгемптон - Сандерленд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+