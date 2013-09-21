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АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 21 сентября 2013
Ливерпуль
21.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
54'
Д. Ловрен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
87'
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Родригес
79'
Желтая карточка
Н. Клайн
73'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
А. Лаллана
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Шкртел
71'
66'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Р. Ламберт
Замена
Х. Энрике
️️️️
Д. Аггер
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ловрен
Пас отдал
А. Лаллана
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
Я. Аспас
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
2
Коло Туре
ПЗ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
(К)
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Пабло Освальдо
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
18
Луис Альберто
АП
33
Джордон Айб
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
4-2-2-2
22
Миньоле
12
Сахо
22
Аггер
37
Шкртел
2
Туре
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
11
Мозес
15
Старридж
10
Аспас
4-1-2-2-1
1
Боруц
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
16
Родригес
10
Освальдо
10
Лаллана
17
Ламберт
22
Аггер
21
Энрике
21
Энрике
22
Аггер
37
Шкртел
18
Альберто
18
Альберто
37
Шкртел
10
Аспас
19
Стерлинг
19
Стерлинг
10
Аспас
10
Лаллана
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
16
Родригес
4
Корк
4
Корк
16
Родригес
17
Ламберт
10
Дэвис
10
Дэвис
17
Ламберт
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:40 (прямая)
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