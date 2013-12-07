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Саутгемптон - Манчестер Сити
Саутгемптон - Манчестер Сити: обзор матча 07 декабря 2013
Саутгемптон
07.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
41'
П. Освальдо
10'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Сити
90'
+3
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
Х. Рид
️️️️
С. Дэвис
90'
+1
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
85'
79'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Я. Туре
78'
Желтая карточка
С. Насри
Замена
Р. Ламберт
️️️️
П. Освальдо
77'
61'
Замена
Х. Навас
️️️️
А. Негредо
60'
Замена
М. Ричардс
️️️️
Д. Милнер
ГОЛ! 1:1!
П. Освальдо
41'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
10
Стивен Дэвис
ЛП
4
Джек Корк
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ОП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Фернандиньо
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Альваро Негредо
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Саутгемптон
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Газзанига
23
Шоу
6
Ловрен
6
Фонте
12
Чамберс
4
Корк
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
16
Родригес
10
Лаллана
10
Освальдо
4-4-1-1
25
Пантилимон
5
Сабалета
2
Демичелис
4
Компани
11
Коларов
5
Фернандиньо
42
Туре
20
Милнер
14
Насри
21
Негредо
10
Агуэро
10
Дэвис
6
Рид
6
Рид
10
Дэвис
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
10
Освальдо
17
Ламберт
17
Ламберт
10
Освальдо
21
Негредо
16
Навас
16
Навас
21
Негредо
20
Милнер
4
Ричардс
4
Ричардс
20
Милнер
42
Туре
10
Джеко
10
Джеко
42
Туре
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Сити
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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