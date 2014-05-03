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Суонси - Саутгемптон
Суонси - Саутгемптон: обзор матча 03 мая 2014
Суонси
03.05.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
90+3'
Р. Ламберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Саутгемптон
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
Р. Ламберт
Желтая карточка
М. Эмнес
82'
59'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
26
Джонджо Шелви
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Ворм
4
Дэвис
5
Амат
5
Уилльямс
19
Тиндалли
7
Бриттон
26
Шелви
18
Де Гузман
15
Раутледж
19
Эрнандес
2
Бони
4-1-3-1-1
1
Боруц
17
Клайн
6
Фонте
6
Ловрен
23
Шоу
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
20
Галлахер
Остались в запасе
Суонси
Саутгемптон
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
11
Марвин Эмнес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Суонси - Саутгемптон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Либерти
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