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Челси - Саутгемптон
Челси - Саутгемптон: обзор матча 01 декабря 2013
Челси
01.12.2013, воскресенье, 20:10
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Саутгемптон
57'
Г. Кэхилл
61'
Д. Терри
89'
Д. Ба
1'
Д. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Саутгемптон
ГОЛ! 3:1!
Д. Ба
Пас отдал
Рамирес
89'
84'
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Ф. Торрес
83'
70'
Желтая карточка
Д. Родригес
66'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
М. Шнейдерлен
64'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Уорд-Проус
63'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 2:1!
Д. Терри
Пас отдал
Х. Мата
61'
58'
Замена
П. Газзанига
️️️️
А. Боруц
58'
Травма
А. Боруц
ГОЛ! 1:1!
Г. Кэхилл
57'
Замена
Д. Ба
️️️️
М. Эссьен
46'
Замена
Ф. Лэмпард
️️️️
Оскар
41'
Желтая карточка
М. Эссьен
31'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
7
Рамирес
ОП
64
Хуан Мата
АП
8
Оскар
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Адам Лаллана
АП
30
Джеймс Уорд-Проус
ПП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
10
Виллиан
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
24
Кэхилл
26
Терри
20
Иванович
3
Аспиликуэта
2
Эссьен
7
Рамирес
10
Азар
8
Оскар
64
Мата
9
Торрес
4-2-2-1-1
1
Боруц
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
2
Ваньяма
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
16
Родригес
10
Лаллана
10
Освальдо
8
Оскар
8
Лэмпард
8
Лэмпард
8
Оскар
9
Торрес
12
Оби Микел
12
Оби Микел
9
Торрес
2
Эссьен
19
Ба
19
Ба
2
Эссьен
1
Боруц
13
Газзанига
13
Газзанига
1
Боруц
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
14
Шнейдерлен
17
Ламберт
17
Ламберт
14
Шнейдерлен
Остались в запасе
Челси
Саутгемптон
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
Остались в запасе
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Челси - Саутгемптон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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