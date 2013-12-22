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Саутгемптон - Тоттенхэм
Саутгемптон - Тоттенхэм: обзор матча 22 декабря 2013
Саутгемптон
22.12.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Тоттенхэм
13'
А. Лаллана
59'
Р. Ламберт
25'
Э. Адебайор
54'
Й. Хойвельд (АГ)
64'
Э. Адебайор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Тоттенхэм
85'
Замена
Д. Дефо
️️️️
Г. Сигурдссон
Замена
К. Кроппер
️️️️
Д. Фокс
78'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Дэвис
69'
Желтая карточка
Д. Уорд-Проус
67'
64'
ГОЛ! 2:3!
Э. Адебайор
Пас отдал
Н. Шадли
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Корк
63'
61'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Ламела
ГОЛ! 2:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Лаллана
59'
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Й. Хойвельд
50'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
М. Дембеле
39'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
25'
ГОЛ! 1:1!
Э. Адебайор
Пас отдал
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Фокс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Саутгемптон
55
Коди Кроппер
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Газзанига
12
Чамберс
6
Ловрен
13
Фокс
26
Хойвельд
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
4-1-3-2
1
Льорис
2
Уокер
20
Доусон
21
Кирикеш
3
Роуз
8
Дембеле
9
Ламела
10
Сигурдссон
24
Эриксен
9
Сольдадо
25
Адебайор
13
Фокс
55
Кроппер
55
Кроппер
13
Фокс
4
Корк
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
4
Корк
10
Дэвис
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Дэвис
9
Ламела
89
Шадли
89
Шадли
9
Ламела
8
Дембеле
6
Бенталеб
6
Бенталеб
8
Дембеле
10
Сигурдссон
9
Дефо
9
Дефо
10
Сигурдссон
Остались в запасе
Саутгемптон
Тоттенхэм
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Брэд Фридель
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Саутгемптон - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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