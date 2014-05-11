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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 мая 2014
Саутгемптон
11.05.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
28'
Р. Ламберт
54'
Х. Мата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Х. Мата
Замена
К. Чамберс
️️️️
Л. Шоу
79'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
А. Лаллана
69'
67'
Замена
Чичарито
️️️️
Р. ван Перси
Желтая карточка
Л. Шоу
65'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Корк
60'
54'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
Желтая карточка
В. Ваньяма
53'
46'
Замена
М. Кэррик
️️️️
С. Кагава
40'
Желтая карточка
А. Янузай
38'
Желтая карточка
Н. Видич
Желтая карточка
Д. Корк
33'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ламберт
Пас отдал
С. Дэвис
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
64
Хуан Мата
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
4
Корк
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
4-1-3-2
43
Де Хеа
5
Фердинанд
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
24
Флетчер
24
Янузай
64
Мата
10
Кагава
32
ван Перси
18
Уэлбек
23
Шоу
12
Чамберс
12
Чамберс
23
Шоу
10
Лаллана
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
4
Корк
20
Галлахер
20
Галлахер
4
Корк
10
Кагава
16
Кэррик
16
Кэррик
10
Кагава
64
Мата
25
Валенсия
25
Валенсия
64
Мата
32
ван Перси
14
Чичарито
14
Чичарито
32
ван Перси
Остались в запасе
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Райан Гиггз
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
13
Бен Амос
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Райан Гиггз
Статистика матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
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