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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Ньюкасл
Саутгемптон - Ньюкасл: обзор матча 29 марта 2014
Саутгемптон
29.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Ньюкасл
45+1'
Д. Родригес
49'
Р. Ламберт
70'
А. Лаллана
89'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Ньюкасл
Замена
С. Галлахер
️️️️
А. Лаллана
90'
ГОЛ! 4:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Г. Рамирес
89'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Р. Ламберт
83'
78'
Замена
П. Дамметт
️️️️
М. Сиссоко
76'
Желтая карточка
М. Айдара
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
С. Дэвис
73'
ГОЛ! 3:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Корк
70'
ГОЛ! 2:0!
Р. Ламберт
Пас отдал
А. Лаллана
49'
46'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
А. Бен Арфа
46'
Замена
Д. Сантон
️️️️
М. Янга-Мбива
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Ламберт
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
4-3-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
12
Чамберс
10
Дэвис
4
Корк
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
16
Родригес
17
Ламберт
4-3-1-2
33
Эллиот
5
Уильямсон
2
Янга-Мбива
2
Колоччини
21
Айдара
6
Анита
17
Сиссоко
24
Тиоте
8
Бен Арфа
94
Гуффран
61
Сиссе
10
Дэвис
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
17
Ламберт
11
Рамирес
11
Рамирес
17
Ламберт
10
Лаллана
20
Галлахер
20
Галлахер
10
Лаллана
17
Сиссоко
14
Дамметт
14
Дамметт
17
Сиссоко
2
Янга-Мбива
18
Сантон
18
Сантон
2
Янга-Мбива
8
Бен Арфа
26
де Йонг
26
де Йонг
8
Бен Арфа
Остались в запасе
Саутгемптон
Ньюкасл
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Джейк Анвик
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Саутгемптон - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
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