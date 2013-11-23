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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Саутгемптон
Арсенал - Саутгемптон: обзор матча 23 ноября 2013
Арсенал
23.11.2013, суббота, 19:15
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Саутгемптон
22'
О. Жиру
86'
О. Жиру (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Саутгемптон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Жиру
86'
85'
Желтая карточка
Ж. Фонте
Замена
Н. Монреаль
️️️️
М. Озил
81'
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Артета
74'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
С. Касорла
70'
54'
Замена
П. Освальдо
️️️️
А. Лаллана
48'
Желтая карточка
В. Ваньяма
46'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Л. Шоу
45'
+2
Желтая карточка
Й. Хойвельд
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
(К)
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Джей Родригес
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Адам Лаллана
(К)
АП
30
Джеймс Уорд-Проус
ПП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
10
Уилшир
8
Артета
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4-2-2-1-1
1
Боруц
17
Клайн
26
Хойвельд
6
Фонте
23
Шоу
2
Ваньяма
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
16
Родригес
10
Лаллана
17
Ламберт
10
Озил
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Озил
8
Артета
10
Росицки
10
Росицки
8
Артета
8
Касорла
32
Уолкотт
32
Уолкотт
8
Касорла
23
Шоу
10
Дэвис
10
Дэвис
23
Шоу
10
Лаллана
10
Освальдо
10
Освальдо
10
Лаллана
Остались в запасе
Арсенал
Саутгемптон
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Арсенал - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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