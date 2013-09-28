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Саутгемптон - Кристал Пэлас
Саутгемптон - Кристал Пэлас: обзор матча 28 сентября 2013
Саутгемптон
28.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
47'
П. Освальдо
49'
Р. Ламберт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Кристал Пэлас
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
86'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Ламберт
78'
73'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Д. Кебе
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
68'
58'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Гэйл
58'
Замена
Д. Томас
️️️️
Б. Беннэн
ГОЛ! 2:0!
Р. Ламберт
49'
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Пас отдал
А. Лаллана
47'
28'
Желтая карточка
М. Шамах
Желтая карточка
С. Дэвис
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
0
Джимми Кебе
ПП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
Кристал Пэлас
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
7
Джером Томас
ЛП
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
10
Освальдо
4-4-2
1
Сперони
25
Уорд
5
Мариаппа
39
Гэббидон
21
Мокси
0
Кебе
15
Дикгакой
15
Йединак
10
Беннэн
27
Шамах
34
Гэйл
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
16
Родригес
17
Ламберт
0
Кебе
9
Филлипс
9
Филлипс
0
Кебе
10
Беннэн
7
Томас
7
Томас
10
Беннэн
34
Гэйл
35
Джером
35
Джером
34
Гэйл
Остались в запасе
Саутгемптон
Кристал Пэлас
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
2
Джонатан Парр
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
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