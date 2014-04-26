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Саутгемптон - Эвертон
Саутгемптон - Эвертон: обзор матча 26 апреля 2014
Саутгемптон
26.04.2014, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
1'
А. Алькарас (АГ)
31'
Ш. Коулмен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Эвертон
90'
Замена
Л. Гарбатт
️️️️
Л. Бэйнс
Замена
Жули
️️️️
С. Дэвис
90'
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Лаллана
86'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Галлахер
76'
62'
Желтая карточка
Л. Осман
58'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
Ж. Деулофеу
46'
Замена
Л. Осман
️️️️
Р. Баркли
45'
Желтая карточка
Г. Бэрри
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Ш. Коулмен
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Алькарас
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
4
Райан Ледсон
ЦП
21
Леон Осман
ПП
4-3-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
4
Корк
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Лаллана
20
Галлахер
17
Ламберт
4-3-3
1
Ховард
23
Коулмен
21
Алькарас
6
Стоунз
3
Бэйнс
18
Бэрри
16
МакКарти
6
Баркли
9
Лукаку
14
Нейсмит
10
Деулофеу
10
Дэвис
21
Жули
21
Жули
10
Дэвис
20
Галлахер
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
20
Галлахер
10
Лаллана
6
Рид
6
Рид
10
Лаллана
3
Бэйнс
29
Гарбатт
29
Гарбатт
3
Бэйнс
6
Баркли
21
Осман
21
Осман
6
Баркли
10
Деулофеу
46
МакГиди
46
МакГиди
10
Деулофеу
Остались в запасе
Саутгемптон
Эвертон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Саутгемптон - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Мэри
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