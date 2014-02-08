Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Сток Сити
Саутгемптон - Сток Сити: обзор матча 08 февраля 2014
Саутгемптон
08.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
6'
Р. Ламберт
41'
С. Дэвис
38'
П. Одемвингие
44'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Сток Сити
84'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
У. Ассаиди
Замена
К. Чамберс
️️️️
Н. Клайн
80'
78'
Замена
С. Н'Зонзи
️️️️
Ч. Адам
44'
ГОЛ! 2:2!
П. Крауч
Пас отдал
Ч. Адам
ГОЛ! 2:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Н. Клайн
41'
38'
ГОЛ! 1:1!
П. Одемвингие
Пас отдал
Ч. Адам
28'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 1:0!
Р. Ламберт
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
5
Марк Муниеса
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
4
Йошида
6
Фонте
17
Клайн
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
4-2-1-3
31
Бегович
5
Муниеса
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
16
Адам
12
Уилэн
24
Ассаиди
27
Одемвингие
15
Крауч
19
Уолтерс
17
Клайн
12
Чамберс
12
Чамберс
17
Клайн
16
Адам
15
Н'Зонзи
15
Н'Зонзи
16
Адам
24
Ассаиди
11
Гуидетти
11
Гуидетти
24
Ассаиди
Остались в запасе
Саутгемптон
Сток Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Саутгемптон - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Сток Сити
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+