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Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 01 января 2014
Саутгемптон
01.01.2014, среда, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Челси
60'
Ф. Торрес
71'
Виллиан
82'
Оскар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
Желтая карточка
Н. Клайн
86'
84'
Замена
М. Эссьен
️️️️
Э. Азар
82'
ГОЛ! 0:3!
Оскар
Пас отдал
Э. Азар
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
Оскар
Желтая карточка
Д. Ловрен
63'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Корк
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Торрес
55'
Желтая карточка
Оскар
53'
Замена
Виллиан
️️️️
А. Шюррле
53'
Замена
Оскар
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Корк
52'
Желтая карточка
Г. Рамирес
46'
Замена
Н. Клайн
️️️️
Л. Шоу
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
4
Джек Корк
ОП
10
Стивен Дэвис
АП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ПВ
11
Гастон Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
64
Хуан Мата
АП
20
Андре Шюррле
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
8
Оскар
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-2-3-1
1
Дэвис
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
12
Чамберс
14
Шнейдерлен
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
16
Родригес
11
Рамирес
4-2-3-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
3
Коул
7
Рамирес
12
Оби Микел
20
Шюррле
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
23
Шоу
17
Клайн
17
Клайн
23
Шоу
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
4
Корк
17
Ламберт
17
Ламберт
4
Корк
20
Шюррле
10
Виллиан
10
Виллиан
20
Шюррле
10
Азар
2
Эссьен
2
Эссьен
10
Азар
64
Мата
8
Оскар
8
Оскар
64
Мата
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
19
Демба Ба
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Саутгемптон - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сент-Мэри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:40 (прямая)
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