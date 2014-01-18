Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Саутгемптон
Сандерленд - Саутгемптон: обзор матча 18 января 2014
Сандерленд
18.01.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Саутгемптон
32'
Ф. Борини
71'
А. Джонсон
4'
Д. Родригес
31'
Д. Ловрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Саутгемптон
88'
Замена
М. Йошида
️️️️
Д. Ловрен
87'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Г. Рамирес
74'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
Замена
С. Флетчер
️️️️
Ж. Алтидор
72'
ГОЛ! 2:2!
А. Джонсон
Пас отдал
К. Гарднер
71'
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Ларссон
63'
Замена
К. Гарднер
️️️️
Л. Каттермол
62'
Желтая карточка
К. Сун-Юн
38'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Борини
Пас отдал
А. Джонсон
32'
31'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ловрен
Пас отдал
С. Дэвис
Желтая карточка
Л. Каттермол
11'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
М. Шнейдерлен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
17
Жози Алтидор
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Сандерленд
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
7
Ларссон
40
Ки Сун-Юн
6
Каттермол
11
Джонсон
16
Борини
17
Алтидор
4-1-2-1-2
1
Боруц
12
Чамберс
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
7
Ларссон
4
Коулбэк
4
Коулбэк
7
Ларссон
6
Каттермол
8
Гарднер
8
Гарднер
6
Каттермол
17
Алтидор
26
Флетчер
26
Флетчер
17
Алтидор
6
Ловрен
4
Йошида
4
Йошида
6
Ловрен
Рамирес
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
Рамирес
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
Остались в запасе
Сандерленд
Саутгемптон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
21
Жули
ЛП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Сандерленд - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Саутгемптон
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+