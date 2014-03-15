Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Норвич Сити
Саутгемптон - Норвич Сити: обзор матча 15 марта 2014
Саутгемптон
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
4 : 2
Завершен
Норвич Сити
5'
М. Шнейдерлен
58'
Р. Ламберт
72'
Д. Родригес
90+7'
С. Галлахер
85'
Й. Элмандер
86'
Р. Снодграсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Норвич Сити
ГОЛ! 4:2!
С. Галлахер
Пас отдал
С. Дэвис
90'
+7
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Родригес
90'
+3
86'
ГОЛ! 3:2!
Р. Снодграсс
85'
ГОЛ! 3:1!
Й. Элмандер
ГОЛ! 3:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Ламберт
72'
65'
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Г. Хупер
65'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Э. Пилкингтон
64'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
Б. Джонсон
Замена
Жули
️️️️
Г. Рамирес
61'
60'
Желтая карточка
Р. Снодграсс
ГОЛ! 2:0!
Р. Ламберт
58'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
А. Лаллана
56'
44'
Желтая карточка
Э. Пилкингтон
Желтая карточка
С. Дэвис
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Г. Рамирес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
88
Гари Хупер
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Норвич Сити
31
Марк Банн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
10
Лаллана
11
Рамирес
16
Родригес
4-5-1
26
Радди
13
Ольссон
2
Йобо
6
Беннетт
3
Уиттакер
23
Снодграсс
6
Теттей
16
Хаусон
13
Пилкингтон
4
Джонсон
88
Хупер
11
Рамирес
21
Жули
21
Жули
11
Рамирес
16
Родригес
20
Галлахер
20
Галлахер
16
Родригес
10
Лаллана
17
Ламберт
17
Ламберт
10
Лаллана
13
Пилкингтон
27
Редмонд
27
Редмонд
13
Пилкингтон
4
Джонсон
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
4
Джонсон
88
Хупер
11
Элмандер
11
Элмандер
88
Хупер
Остались в запасе
Саутгемптон
Норвич Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
31
Марк Банн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Саутгемптон - Норвич Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+