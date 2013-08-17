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Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 17 августа 2013
Вест Бромвич
17.08.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Саутгемптон
90'
Р. Ламберт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
90'
+4
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Уорд-Проус
90'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Ламберт
Замена
М. Выдра
️️️️
Н. Анелька
83'
Замена
М. Розенберг
️️️️
Ш. Лонг
83'
Желтая карточка
Ю. Мулумбу
82'
78'
Замена
С. Дэвис
️️️️
Д. Родригес
Желтая карточка
Б. Джонс
76'
70'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
57'
Желтая карточка
Г. Маколи
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
39
Николя Анелька
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
36
Маколи
24
Риджуэлл
13
Ольссон
2
Джонс
22
Якоб
18
Дорранс
7
Моррисон
21
Мулумбу
7
Лонг
39
Анелька
4-1-2-1-2
1
Боруц
26
Хойвельд
6
Фонте
6
Ловрен
23
Шоу
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
39
Анелька
11
Выдра
11
Выдра
39
Анелька
7
Лонг
9
Розенберг
9
Розенберг
7
Лонг
30
Уорд-Проус
4
Корк
4
Корк
30
Уорд-Проус
16
Родригес
10
Дэвис
10
Дэвис
16
Родригес
10
Лаллана
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Лаллана
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
Главный тренер
Стив Кларк
1
Келвин Дэвис
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
11
Крис Брант
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
24
Эммануэль Маюка
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Хоуторнс
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