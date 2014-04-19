Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Саутгемптон
Астон Вилла - Саутгемптон: обзор матча 19 апреля 2014
Астон Вилла
19.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Саутгемптон
90'
+2
Замена
Х. Рид
️️️️
А. Лаллана
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Вайманн
85'
83'
Замена
Д. Корк
️️️️
В. Ваньяма
Замена
Г. Холт
️️️️
К. Эль-Ахмади
80'
67'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Уорд-Проус
66'
Желтая карточка
Л. Шоу
61'
Желтая карточка
Д. Ловрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
6
Харрисон Рид
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-1-4-2
1
Гьюзан
5
Бертранд
17
Бэйкер
12
Влаар
8
Вествуд
20
Эль-Ахмади
18
Делф
10
Бакуна
11
Олбрайтон
18
Вайманн
11
Агбонлахор
4-1-3-1-1
1
Боруц
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
20
Эль-Ахмади
27
Холт
27
Холт
20
Эль-Ахмади
18
Вайманн
47
Робинсон
47
Робинсон
18
Вайманн
10
Лаллана
6
Рид
6
Рид
10
Лаллана
2
Ваньяма
4
Корк
4
Корк
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
20
Галлахер
20
Галлахер
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Астон Вилла
Саутгемптон
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
26
Киран Кларк
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
5
Якуба Силла
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Астон Вилла - Саутгемптон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Вилла Парк
Новости команд
Все
Астон Вилла
Саутгемптон
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
Эмери объяснил, почему сбежал с матча против «МЮ»
10 ноября
1
Кэррик вступил в перепалку с журналистом, который спросил его об уходе из «МЮ»
9 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
8 ноября
4
«Манчестер Юнайтед» – «Астон Вилла»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«ПСЖ» принял серьезное решение по Сафонову
7 ноября
13
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+