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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Фулхэм
Саутгемптон - Фулхэм: обзор матча 26 октября 2013
Саутгемптон
26.10.2013, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
20'
Р. Ламберт
43'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Фулхэм
Замена
Д. Корк
️️️️
Д. Уорд-Проус
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Хьюз
89'
Желтая карточка
С. Сидуэлл
81'
Замена
А. Качаниклич
️️️️
Б. Руис
Замена
Жули
️️️️
Д. Родригес
78'
75'
Замена
У. Родальега
️️️️
Д. Бент
46'
Замена
А. Хьюз
️️️️
С. Ритер
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Ламберт
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ламберт
Пас отдал
Д. Родригес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
22
Брайан Руис
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Ли Таданари
ЦФ
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
4-3-3
1
Стекеленбург
27
Ритер
14
Сендерос
45
Аморебиета
15
Ричардсон
14
Сидуэлл
8
Паркер
23
Касами
22
Руис
10
Бербатов
10
Бент
16
Родригес
21
Жули
21
Жули
16
Родригес
30
Уорд-Проус
4
Корк
4
Корк
30
Уорд-Проус
27
Ритер
3
Хьюз
3
Хьюз
27
Ритер
22
Руис
20
Качаниклич
20
Качаниклич
22
Руис
10
Бент
23
Родальега
23
Родальега
10
Бент
Остались в запасе
Саутгемптон
Фулхэм
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Остались в запасе
20
Ли Таданари
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
31
Эльсад Зверотич
ЦЗ
14
Георгиос Карагунис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Саутгемптон - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Сент-Мэри
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