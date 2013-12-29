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Эвертон - Саутгемптон
Эвертон - Саутгемптон: обзор матча 29 декабря 2013
Эвертон
29.12.2013, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Саутгемптон
9'
Ш. Коулмен
74'
Р. Лукаку
71'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Саутгемптон
89'
Желтая карточка
А. Лаллана
88'
Замена
Н. Клайн
️️️️
К. Чамберс
83'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Уорд-Проус
Желтая карточка
Д. МакКарти
76'
ГОЛ! 2:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Д. МакКарти
74'
72'
Желтая карточка
Г. Рамирес
Замена
К. Миральяс
️️️️
Л. Осман
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Пас отдал
А. Лаллана
66'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Корк
65'
Желтая карточка
Р. Ламберт
62'
Желтая карточка
Д. Корк
Замена
С. Пиенаар
️️️️
Б. Овьедо
60'
Желтая карточка
Б. Овьедо
51'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Коулмен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Жоэль
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Эвертон
46
Мэйсон Спрингторп
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-2-3-2
1
Жоэль
3
Бэйнс
25
Дистен
21
Алькарас
16
Овьедо
23
Коулмен
16
МакКарти
6
Баркли
21
Осман
14
Нейсмит
9
Лукаку
4-3-1-2
1
Дэвис
12
Чамберс
6
Фонте
6
Ловрен
23
Шоу
30
Уорд-Проус
4
Корк
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
16
Овьедо
20
Пиенаар
20
Пиенаар
16
Овьедо
21
Осман
87
Миральяс
87
Миральяс
21
Осман
12
Чамберс
17
Клайн
17
Клайн
12
Чамберс
4
Корк
11
Рамирес
11
Рамирес
4
Корк
30
Уорд-Проус
20
Галлахер
20
Галлахер
30
Уорд-Проус
Остались в запасе
Эвертон
Саутгемптон
46
Мэйсон Спрингторп
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
46
Мэйсон Спрингторп
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эвертон - Саутгемптон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
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