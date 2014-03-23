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Тоттенхэм - Саутгемптон
Тоттенхэм - Саутгемптон: обзор матча 23 марта 2014
Тоттенхэм
23.03.2014, воскресенье, 17:30
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
31'
К. Эриксен
46'
К. Эриксен
90+2'
Г. Сигурдссон
19'
Д. Родригес
28'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Саутгемптон
ГОЛ! 3:2!
Г. Сигурдссон
Пас отдал
К. Эриксен
90'
+2
90'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Р. Ламберт
82'
Желтая карточка
Д. Корк
Желтая карточка
Н. Бенталеб
79'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
72'
64'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Д. Родригес
61'
Желтая карточка
Д. Ловрен
46'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Н. Клайн
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
М. Дембеле
46'
ГОЛ! 2:2!
К. Эриксен
Пас отдал
Р. Сольдадо
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Эриксен
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
А. Лаллана
Пас отдал
Р. Ламберт
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Родригес
Пас отдал
А. Боруц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-4-1-1
1
Льорис
3
Роуз
14
Вертонген
4
Кабуль
26
Ноутон
6
Бенталеб
8
Дембеле
89
Шадли
12
Леннон
24
Эриксен
9
Сольдадо
4-3-1-2
1
Боруц
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
4
Корк
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
8
Дембеле
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
8
Дембеле
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
17
Клайн
12
Чамберс
12
Чамберс
17
Клайн
16
Родригес
11
Рамирес
11
Рамирес
16
Родригес
17
Ламберт
20
Галлахер
20
Галлахер
17
Ламберт
Остались в запасе
Тоттенхэм
Саутгемптон
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Тоттенхэм - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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