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Саутгемптон - Халл Сити
Саутгемптон - Халл Сити: обзор матча 09 ноября 2013
Саутгемптон
09.11.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
4 : 1
Завершен
Халл Сити
16'
М. Шнейдерлен
30'
Р. Ламберт (П)
37'
А. Лаллана
88'
С. Дэвис
55'
Я. Сагбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Халл Сити
ГОЛ! 4:1!
С. Дэвис
Пас отдал
Н. Клайн
88'
Замена
Д. Корк
️️️️
А. Лаллана
84'
80'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Бойд
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
79'
Замена
П. Освальдо
️️️️
Р. Ламберт
76'
73'
Замена
Д. Грэм
️️️️
Д. Мейлер
Замена
С. Дэвис
️️️️
В. Ваньяма
63'
55'
ГОЛ! 3:1!
Я. Сагбо
Пас отдал
Д. Ливермор
46'
Замена
Р. Корен
️️️️
А. Эль-Мохамади
44'
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 3:0!
А. Лаллана
Пас отдал
Р. Ламберт
37'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Ламберт
30'
29'
Желтая карточка
С. Харпер
ГОЛ! 1:0!
М. Шнейдерлен
Пас отдал
Р. Ламберт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
21
Джордж Бойд
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
10
Стивен Дэвис
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
18
Гедо
ЦП
10
Роберт Корен
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
33
Ник Прошвиц
ЦФ
12
Дэнни Грэм
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
23
Шоу
6
Фонте
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
3-3-2-2
22
Харпер
3
Фигероа
5
МакШейн
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Росеньор
23
Хаддлстоун
7
Мейлер
20
Сагбо
21
Бойд
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Лаллана
4
Корк
4
Корк
10
Лаллана
17
Ламберт
10
Освальдо
10
Освальдо
17
Ламберт
27
Эль-Мохамади
10
Корен
10
Корен
27
Эль-Мохамади
21
Бойд
23
Куинн
23
Куинн
21
Бойд
7
Мейлер
12
Грэм
12
Грэм
7
Мейлер
Остались в запасе
Саутгемптон
Халл Сити
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
18
Гедо
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
18
Гедо
ЦП
17
Элдин Якупович
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
33
Ник Прошвиц
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Саутгемптон - Халл Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Мэри
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