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Саутгемптон - Суонси
Саутгемптон - Суонси: обзор матча 06 октября 2013
Саутгемптон
06.10.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Суонси
19'
А. Лаллана
83'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Суонси
Замена
Жули
️️️️
С. Дэвис
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Родригес
83'
Желтая карточка
В. Ваньяма
81'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Р. Ламберт
68'
61'
Замена
А. Посуэло
️️️️
У. Раутледж
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
П. Освальдо
58'
Желтая карточка
Ж. Фонте
55'
Желтая карточка
Д. Ловрен
54'
48'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 1:0!
А. Лаллана
Пас отдал
С. Дэвис
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
25
Мичу
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
21
Жули
ЛП
4
Джек Корк
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Боруц
6
Фонте
13
Фокс
6
Ловрен
17
Клайн
14
Шнейдерлен
2
Ваньяма
10
Дэвис
10
Лаллана
17
Ламберт
10
Освальдо
4-2-1-3
13
Ворм
22
Ранхель
5
Амат
15
Чико
4
Дэвис
26
Шелви
87
Каньяс
15
Раутледж
12
Дайер
2
Бони
25
Мичу
10
Дэвис
21
Жули
21
Жули
10
Дэвис
10
Освальдо
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Освальдо
17
Ламберт
16
Родригес
16
Родригес
17
Ламберт
15
Раутледж
8
Посуэло
8
Посуэло
15
Раутледж
Остались в запасе
Саутгемптон
Суонси
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
7
Леон Бриттон
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Саутгемптон - Суонси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Мэри
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