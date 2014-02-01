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Фулхэм - Саутгемптон
Фулхэм - Саутгемптон: обзор матча 01 февраля 2014
Фулхэм
01.02.2014, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
0 : 3
Завершен
Саутгемптон
64'
А. Лаллана
70'
Р. Ламберт
75'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Саутгемптон
87'
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Родригес
Замена
М. Танкович
️️️️
В. Квист
83'
75'
ГОЛ! 0:3!
Д. Родригес
Пас отдал
Р. Ламберт
Замена
П. Касами
️️️️
С. Паркер
73'
70'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
Н. Клайн
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Дафф
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Р. Ламберт
58'
Замена
Н. Клайн
️️️️
К. Чамберс
46'
Замена
Д. Корк
️️️️
В. Ваньяма
34'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
26'
Желтая карточка
В. Ваньяма
16'
Желтая карточка
Д. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
5
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Фулхэм
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-5-1
1
Стекеленбург
15
Ричардсон
5
Берн
4
Хангеланд
27
Ритер
90
Холтби
6
Квист
14
Сидуэлл
8
Паркер
16
Дафф
10
Бент
4-1-2-1-2
1
Боруц
12
Чамберс
6
Фонте
4
Йошида
23
Шоу
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Лаллана
17
Ламберт
16
Родригес
8
Паркер
23
Касами
23
Касами
8
Паркер
16
Дафф
2
Демпси
2
Демпси
16
Дафф
6
Квист
22
Танкович
22
Танкович
6
Квист
12
Чамберс
17
Клайн
17
Клайн
12
Чамберс
2
Ваньяма
4
Корк
4
Корк
2
Ваньяма
16
Родригес
20
Галлахер
20
Галлахер
16
Родригес
Остались в запасе
Фулхэм
Саутгемптон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Дэвид Стокдейл
ВР
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Фулхэм - Саутгемптон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
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