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Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 14 декабря 2013
Ньюкасл
14.12.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
27'
Й. Гуффран
65'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
90'
+6
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Родригес
90'
+4
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
Замена
М. Айдара
️️️️
Д. Сантон
78'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Й. Гуффран
72'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
66'
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Родригес
Пас отдал
С. Дэвис
64'
Желтая карточка
Д. Корк
Замена
П. Сиссе
️️️️
Ш. Амеоби
61'
46'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Д. Уорд-Проус
46'
Замена
А. Лаллана
️️️️
П. Освальдо
ГОЛ! 1:0!
Й. Гуффран
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Саутгемптон
55
Коди Кроппер
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
4-3-3
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
5
Уильямсон
18
Сантон
6
Анита
17
Сиссоко
24
Тиоте
26
Амеоби
94
Гуффран
14
Реми
4-3-3
13
Газзанига
12
Чамберс
26
Хойвельд
6
Ловрен
23
Шоу
30
Уорд-Проус
4
Корк
10
Дэвис
10
Освальдо
17
Ламберт
16
Родригес
18
Сантон
21
Айдара
21
Айдара
18
Сантон
94
Гуффран
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
94
Гуффран
26
Амеоби
61
Сиссе
61
Сиссе
26
Амеоби
30
Уорд-Проус
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
30
Уорд-Проус
10
Освальдо
10
Лаллана
10
Лаллана
10
Освальдо
16
Родригес
20
Галлахер
20
Галлахер
16
Родригес
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
55
Коди Кроппер
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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