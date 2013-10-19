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Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: обзор матча 19 октября 2013
Манчестер Юнайтед
19.10.2013, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
26'
Р. ван Перси
89'
А. Лаллана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
Желтая карточка
Ф. Джонс
90'
+3
89'
ГОЛ! 1:1!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Ловрен
Замена
К. Смоллинг
️️️️
У. Руни
87'
86'
Желтая карточка
Ж. Фонте
83'
Замена
Жули
️️️️
В. Ваньяма
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Феллайни
76'
Замена
Р. Гиггз
️️️️
Нани
69'
67'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
С. Дэвис
58'
Желтая карточка
В. Ваньяма
Желтая карточка
А. Янузай
56'
56'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Родригес
38'
Желтая карточка
М. Шнейдерлен
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
17
Нани
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
14
Чичарито
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
27
Эвра
35
Эванс
4
Джонс
2
Рафаэл
25
Феллайни
16
Кэррик
17
Нани
24
Янузай
32
ван Перси
32
Руни
4-1-2-1-2
1
Боруц
17
Клайн
6
Ловрен
6
Фонте
23
Шоу
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Лаллана
16
Родригес
10
Освальдо
32
Руни
6
Смоллинг
6
Смоллинг
32
Руни
17
Нани
11
Гиггз
11
Гиггз
17
Нани
25
Феллайни
18
Уэлбек
18
Уэлбек
25
Феллайни
2
Ваньяма
21
Жули
21
Жули
2
Ваньяма
10
Дэвис
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Дэвис
16
Родригес
17
Ламберт
17
Ламберт
16
Родригес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
1
Андерс Линдегаард
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
10
Синдзи Кагава
АП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
26
Йос Хойвельд
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Олд Траффорд
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