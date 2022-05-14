Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Штефан Илсанкер - статистика

Завершил карьеру
18 мая 1989 (37), Халляйн
#31 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Австрия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
2 : 2
14.05.2022
Айнтрахт
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 1
08.05.2022
Боруссия М
1' - 65'
56'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
2 : 0
02.05.2022
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
0 : 0
02.04.2022
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
20.03.2022
Айнтрахт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
2 : 1
13.03.2022
Бохум
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Герта
1 : 4
05.03.2022
Айнтрахт
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
0 : 1
26.02.2022
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Кельн
1 : 0
19.02.2022
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Айнтрахт
0 : 2
12.02.2022
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
2 : 3
05.02.2022
Айнтрахт
87' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
0 : 2
21.01.2022
Арминия
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
1 : 1
16.01.2022
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
2 : 3
08.01.2022
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
1 : 0
18.12.2021
Майнц
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Хоффенхайм
3 : 2
04.12.2021
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
2 : 1
28.11.2021
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
0 : 2
21.11.2021
Айнтрахт
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
1 : 2
07.11.2021
Айнтрахт
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
30.10.2021
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бохум
2 : 0
24.10.2021
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
1 : 2
16.10.2021
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
1 : 2
03.10.2021
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 1
25.09.2021
Кельн
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
1 : 1
19.09.2021
Айнтрахт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1 : 1
12.09.2021
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Арминия
1 : 1
28.08.2021
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
0 : 0
21.08.2021
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия Д
5 : 2
14.08.2021
Айнтрахт
1' - 46'
Главные новости
Тюкавин одним словом описал трансфер Батракова в «Галатасарай»
21:25
ФотоСафонов в выходной посетил с женой легендарное место в Европе
20:55
РПЛ анонсировала «большие новости» насчет судейства
20:33
3
Появилось объяснение, почему в воротах «Спартака» играет Максименко, а не Помазун
20:27
1
Названо решение Карседо, которое позволило «Спартаку» победить «Факел»
20:05
1
Бабич ответил на слова из «Зенита», что «Спартак» не претендует на чемпионство
19:47
1
Определен клуб РПЛ с худшей трансферной работой летом
19:27
Российский тренер произвел фурор в Италии
19:20
4
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
2
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+