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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бохум
Айнтрахт - Бохум: обзор матча 13 марта 2022
Айнтрахт
13.03.2022, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Бохум
46'
Э. Машович (АГ)
52'
Д. Камада
19'
С. Полтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бохум
90'
+3
Желтая карточка
А. Белла Кочап
Желтая карточка
Г. Пасьенса
90'
+3
Замена
А. Хрустич
️️️️
К. Якич
87'
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
87'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Ф. Костич
80'
77'
Замена
Э. Левен
️️️️
Э. Реджбечай
Желтая карточка
Р. Борре
73'
Замена
К. Ленц
️️️️
Й. Линдстрем
72'
65'
Желтая карточка
Х. Бокхорн
61'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Г. Хольтманн
60'
Замена
К. Антви-Адджей
️️️️
Т. Асано
60'
Замена
М. Пантович
️️️️
П. Остерхаге
ГОЛ! 2:1!
Д. Камада
Пас отдал
Й. Линдстрем
52'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Машович
46'
45'
+1
Желтая карточка
П. Остерхаге
30'
Желтая карточка
А. Лосилла
Желтая карточка
Д. Соу
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Полтер
Пас отдал
К. Стафилидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Бохум
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
27
Милош Пантович
АП
34
Пауль Граве
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
18
Якич
97
Соу
18
Костич
18
Камада
7
Кнауфф
19
Борре
35
Линдстрем
4-1-2-2-1
1
Риман
7
Бокхорн
17
Белла Кочап
15
Машович
3
Стафилидис
8
Лосилла
37
Реджбечай
6
Остерхаге
29
Асано
17
Хольтманн
91
Полтер
35
Линдстрем
3
Ленц
3
Ленц
35
Линдстрем
18
Якич
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Якич
18
Костич
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Костич
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
37
Реджбечай
23
Левен
23
Левен
37
Реджбечай
6
Остерхаге
27
Пантович
27
Пантович
6
Остерхаге
29
Асано
18
Антви-Адджей
18
Антви-Адджей
29
Асано
17
Хольтманн
9
Локадия
9
Локадия
17
Хольтманн
Остались в запасе
Айнтрахт
Бохум
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
34
Пауль Граве
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
17
Данни Блум
ЛВ
34
Пауль Граве
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Айнтрахт - Бохум
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Дойче банк Парк
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