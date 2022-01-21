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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Арминия
Айнтрахт - Арминия: обзор матча 21 января 2022
Айнтрахт
21.01.2022, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Арминия
5'
П. Виммер
27'
А. Шепф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Арминия
90'
+4
Желтая карточка
Й. Нильссон
Желтая карточка
Г. Пасьенса
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Костич
90'
+4
Замена
А. Хрустич
️️️️
Д. Камада
87'
83'
Замена
Р. Хак
️️️️
М. Окугава
83'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
Ф. Крюгер
Желтая карточка
М. Хасебе
80'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Т. Чендлер
74'
73'
Желтая карточка
А. Андраде
73'
Замена
Г. Кастро
️️️️
П. Виммер
61'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Василиадис
61'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
С. Роде
61'
Желтая карточка
С. Роде
51'
Замена
М. Хасебе
️️️️
М. Хинтереггер
46'
27'
ГОЛ! 0:2!
А. Шепф
Пас отдал
П. Виммер
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
4-2-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
3
Тута
22
Чендлер
97
Соу
17
Роде
18
Костич
35
Линдстрем
18
Камада
19
Борре
4-3-1-2
1
Ортега
27
Брюннер
16
Андраде
5
Пипер
4
Нильссон
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
13
Серра
26
Крюгер
13
Хинтереггер
20
Хасебе
20
Хасебе
13
Хинтереггер
18
Камада
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Камада
22
Чендлер
9
Ахе
9
Ахе
22
Чендлер
17
Роде
9
Пасьенса
9
Пасьенса
17
Роде
26
Крюгер
7
Лаурсен
7
Лаурсен
26
Крюгер
19
Василиадис
6
Кунце
6
Кунце
19
Василиадис
8
Виммер
8
Кастро
8
Кастро
8
Виммер
7
Окугава
25
Хак
25
Хак
7
Окугава
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
Остались в запасе
Айнтрахт
Арминия
18
Кристиян Якич
ОП
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
18
Кристиян Якич
ОП
1
Диант Рамай
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Стефанос Капино
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Айнтрахт - Арминия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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