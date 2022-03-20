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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Айнтрахт
РБ Лейпциг - Айнтрахт: обзор матча 20 марта 2022
РБ Лейпциг
20.03.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Айнтрахт
90'
+3
Желтая карточка
К. Якич
90'
+1
Желтая карточка
Й. Хеуге
89'
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Камада
89'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Р. Борре
Замена
Д. Собослаи
️️️️
Д. Ольмо
84'
Замена
А. Айдара
️️️️
К. Лаймер
84'
80'
Замена
К. Ленц
️️️️
А. Кнауфф
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
А. Силва
72'
66'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Кампль
60'
56'
Желтая карточка
А. Хрустич
50'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
46'
Замена
А. Хрустич
️️️️
С. Роде
35'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Желтая карточка
К. Лаймер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
27
Лаймер
44
Кампль
20
Ольмо
19
Силва
28
Нкунку
3-1-1-3-2
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
18
Якич
17
Роде
7
Кнауфф
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
18
Камада
20
Ольмо
8
Собослаи
8
Собослаи
20
Ольмо
27
Лаймер
21
Айдара
21
Айдара
27
Лаймер
44
Кампль
10
Форсберг
10
Форсберг
44
Кампль
19
Силва
15
Поульсен
15
Поульсен
19
Силва
7
Кнауфф
3
Ленц
3
Ленц
7
Кнауфф
18
Камада
31
Илсанкер
31
Илсанкер
18
Камада
17
Роде
70
Хрустич
70
Хрустич
17
Роде
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
19
Борре
29
Ламмерс
29
Ламмерс
19
Борре
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Айнтрахт
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Главный тренер
Доменико Тедеско
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Айнтрахт
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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