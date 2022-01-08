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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 08 января 2022
Айнтрахт
08.01.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
15'
Р. Борре
24'
Р. Борре
71'
Т. Азар
87'
Д. Беллингем
89'
М. Дауд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Желтая карточка
Р. Борре
90'
+4
90'
+2
Замена
А. Витсель
️️️️
М. Ройс
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
А. Хрустич
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:3!
М. Дауд
Желтая карточка
Т. Чендлер
88'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
87'
87'
Желтая карточка
Э. Холанд
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Т. Менье
Замена
М. Хасебе
️️️️
Д. Камада
79'
71'
ГОЛ! 2:1!
Т. Азар
Пас отдал
Э. Холанд
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Линдстрем
66'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
66'
65'
Замена
Т. Азар
️️️️
Ю. Брандт
ГОЛ! 2:0!
Р. Борре
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Борре
Пас отдал
Ф. Костич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
4-1-3-2
1
Трапп
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
3
Тута
22
Чендлер
17
Роде
18
Костич
18
Камада
35
Линдстрем
19
Борре
70
Хрустич
3-1-2-2-2
1
Кобель
12
Менье
15
Хуммельс
22
Геррейру
23
Джан
81
Дауд
5
Беллингем
8
Брандт
18
Ройс
14
Мален
9
Холанд
18
Камада
20
Хасебе
20
Хасебе
18
Камада
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
70
Хрустич
9
Пасьенса
9
Пасьенса
70
Хрустич
35
Линдстрем
29
Ламмерс
29
Ламмерс
35
Линдстрем
18
Ройс
28
Витсель
28
Витсель
18
Ройс
8
Брандт
9
Азар
9
Азар
8
Брандт
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
1
Диант Рамай
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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