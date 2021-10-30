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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - РБ Лейпциг
Айнтрахт - РБ Лейпциг: обзор матча 30 октября 2021
Айнтрахт
30.10.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
90+4'
Тута
35'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - РБ Лейпциг
ГОЛ! 1:1!
Тута
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
П. Гулачи
89'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
К. Нкунку
82'
Замена
Э. Форсберг
️️️️
Д. Собослаи
Замена
Р. Ахе
️️️️
Р. Борре
82'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Э. Дурм
71'
Желтая карточка
К. Трапп
69'
65'
Замена
К. Лаймер
️️️️
К. Кампль
65'
Замена
А. Силва
️️️️
Ю. Поульсен
Замена
Й. Хеуге
️️️️
А. Туре
59'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Хрустич
59'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
В. Орбан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
13
Хинтереггер
3
Тута
5
Н'Дика
6
Туре
37
Дурм
97
Соу
18
Костич
18
Камада
70
Хрустич
19
Борре
3-2-2-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
3
Симакан
24
Гвардиол
20
Мукиэле
17
Анхелиньо
44
Кампль
21
Айдара
8
Собослаи
15
Поульсен
28
Нкунку
70
Хрустич
25
Баркок
25
Баркок
70
Хрустич
6
Туре
10
Хеуге
10
Хеуге
6
Туре
19
Борре
9
Ахе
9
Ахе
19
Борре
37
Дурм
29
Ламмерс
29
Ламмерс
37
Дурм
44
Кампль
27
Лаймер
27
Лаймер
44
Кампль
28
Нкунку
20
Ольмо
20
Ольмо
28
Нкунку
8
Собослаи
10
Форсберг
10
Форсберг
8
Собослаи
15
Поульсен
19
Силва
19
Силва
15
Поульсен
Остались в запасе
Айнтрахт
РБ Лейпциг
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Диант Рамай
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Айнтрахт - РБ Лейпциг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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