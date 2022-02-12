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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 12 февраля 2022
Айнтрахт
12.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
28'
М. Крузе (П)
90+3'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
90'
+6
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Лукебакио
90'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Й. Винд
Замена
А. Хрустич
️️️️
К. Якич
85'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Камада
85'
72'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Руссийон
Замена
Г. Пасьенса
️️️️
Р. Борре
70'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Д. Да Коста
70'
Желтая карточка
К. Якич
69'
62'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Филипп
Замена
Ф. Костич
️️️️
К. Ленц
62'
62'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
А. Вранкс
43'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
28'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Трапп
3
Тута
13
Хинтереггер
5
Н'Дика
3
Ленц
18
Якич
21
Да Коста
97
Соу
35
Линдстрем
18
Камада
19
Борре
3-2-2-3
1
Кастелс
25
Брукс
5
Лакруа
33
Борнау
17
Баку
21
Руссийон
27
Арнольд
40
Вранкс
26
Филипп
10
Крузе
19
Винд
18
Якич
70
Хрустич
70
Хрустич
18
Якич
3
Ленц
18
Костич
18
Костич
3
Ленц
18
Камада
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Камада
21
Да Коста
7
Кнауфф
7
Кнауфф
21
Да Коста
19
Борре
9
Пасьенса
9
Пасьенса
19
Борре
40
Вранкс
31
Герхардт
31
Герхардт
40
Вранкс
21
Руссийон
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Руссийон
26
Филипп
14
Лукебакио
14
Лукебакио
26
Филипп
19
Винд
21
Бялек
21
Бялек
19
Винд
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
8
Феликс Нмеча
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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