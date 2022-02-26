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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 26 февраля 2022
Айнтрахт
26.02.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Бавария
71'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Бавария
89'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
Замена
С. Ламмерс
️️️️
А. Хрустич
82'
Замена
Д. Камада
️️️️
Й. Линдстрем
82'
82'
Замена
М. Рока
️️️️
Д. Мусиала
Замена
Й. Хеуге
️️️️
К. Ленц
78'
71'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сане
Пас отдал
Й. Киммих
Замена
Р. Борре
️️️️
А. Кнауфф
67'
67'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Забитцер
64'
Желтая карточка
Й. Киммих
32'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
К. Ленц
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
5
Н'Дика
3
Тута
13
Хинтереггер
3
Ленц
21
Да Коста
97
Соу
18
Костич
35
Линдстрем
7
Кнауфф
70
Хрустич
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
28
Павар
25
Зюле
2
Упамекано
21
Эрнандес
6
Киммих
20
Забитцер
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
9
Левандовски
35
Линдстрем
18
Камада
18
Камада
35
Линдстрем
3
Ленц
10
Хеуге
10
Хеуге
3
Ленц
7
Кнауфф
19
Борре
19
Борре
7
Кнауфф
70
Хрустич
29
Ламмерс
29
Ламмерс
70
Хрустич
10
Мусиала
21
Рока
21
Рока
10
Мусиала
20
Забитцер
10
Сане
10
Сане
20
Забитцер
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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