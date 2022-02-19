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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 19 февраля 2022
Кельн
19.02.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
84'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Айнтрахт
90'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Камада
90'
Замена
К. Ленц
️️️️
Тута
89'
Желтая карточка
К. Якич
Замена
О. Дуда
️️️️
М. Ут
88'
Замена
Л. Шауб
️️️️
Б. Шмитц
88'
ГОЛ! 1:0!
А. Модест
Пас отдал
Э. Скири
84'
82'
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Т. Чендлер
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Д. Любичич
80'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Ф. Кайнц
80'
76'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Й. Линдстрем
63'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
Замена
А. Модест
️️️️
С. Андерссон
61'
Желтая карточка
С. Андерссон
46'
46'
Замена
Д. Камада
️️️️
С. Роде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
21
Деян Любичич
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
22
Тимоти Чендлер
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
21
Луис Шауб
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
19
Тим Лемперле
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Хорн
14
Хектор
15
Килиан
4
Хюберс
22
Шмитц
6
Скири
21
Любичич
6
Озкан
11
Кайнц
20
Андерссон
13
Ут
3-1-3-2-1
1
Трапп
5
Н'Дика
3
Тута
13
Хинтереггер
18
Якич
22
Чендлер
17
Роде
97
Соу
35
Линдстрем
18
Костич
19
Борре
21
Любичич
19
Шиндлер
19
Шиндлер
21
Любичич
22
Шмитц
21
Шауб
21
Шауб
22
Шмитц
13
Ут
8
Дуда
8
Дуда
13
Ут
11
Кайнц
29
Тильманн
29
Тильманн
11
Кайнц
20
Андерссон
27
Модест
27
Модест
20
Андерссон
3
Тута
3
Ленц
3
Ленц
3
Тута
22
Чендлер
21
Да Коста
21
Да Коста
22
Чендлер
17
Роде
18
Камада
18
Камада
17
Роде
35
Линдстрем
10
Хеуге
10
Хеуге
35
Линдстрем
Камада
29
Ламмерс
29
Ламмерс
Камада
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Йенс Граль
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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