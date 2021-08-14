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Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 14 августа 2021
Боруссия Д
14.08.2021, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
5 : 2
Завершен
Айнтрахт
23'
М. Ройс
32'
Т. Азар
34'
Э. Холанд
58'
Д. Рейна
72'
Э. Холанд
27'
Ф. Пасслак (АГ)
86'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
Замена
Ю. Мукоко
️️️️
М. Ройс
87'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Рейна
87'
86'
ГОЛ! 5:2!
Й. Хеуге
Пас отдал
Р. Ахе
86'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Ф. Костич
Замена
А. Пападопулос
️️️️
А. Витсель
78'
Замена
Т. Делэни
️️️️
Д. Беллингем
73'
Замена
Д. Мален
️️️️
Т. Азар
73'
ГОЛ! 5:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
72'
69'
Замена
А. Хрустич
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 4:1!
Д. Рейна
Пас отдал
Э. Холанд
58'
46'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Камада
46'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
А. Баркок
46'
Замена
К. Ленц
️️️️
Ш. Илсанкер
ГОЛ! 3:1!
Э. Холанд
Пас отдал
М. Ройс
34'
ГОЛ! 2:1!
Т. Азар
Пас отдал
Э. Холанд
32'
27'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ф. Пасслак
ГОЛ! 1:0!
М. Ройс
Пас отдал
Э. Холанд
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
18
Даичи Камада
АП
25
Аймен Баркок
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
6
Антониос Пападопулос
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
21
Гектан Гюрпюз
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Дониелл Мален
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
Айнтрахт
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
70
Айдин Хрустич
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
8
Амин Юнес
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
3-3-3-1
1
Кобель
14
Шульц
28
Аканджи
25
Пасслак
81
Дауд
28
Витсель
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
10
Рейна
9
Холанд
4-2-3-1
1
Трапп
21
Да Коста
5
Н'Дика
13
Хинтереггер
20
Хасебе
97
Соу
31
Илсанкер
18
Камада
25
Баркок
18
Костич
19
Борре
28
Витсель
6
Пападопулос
6
Пападопулос
28
Витсель
5
Беллингем
27
Делэни
27
Делэни
5
Беллингем
9
Азар
14
Мален
14
Мален
9
Азар
18
Ройс
14
Мукоко
14
Мукоко
18
Ройс
10
Рейна
27
Тиггес
27
Тиггес
10
Рейна
31
Илсанкер
3
Ленц
3
Ленц
31
Илсанкер
20
Хасебе
70
Хрустич
70
Хрустич
20
Хасебе
25
Баркок
35
Линдстрем
35
Линдстрем
25
Баркок
18
Камада
10
Хеуге
10
Хеуге
18
Камада
18
Костич
9
Ахе
9
Ахе
18
Костич
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
21
Гектан Гюрпюз
АП
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
21
Гектан Гюрпюз
АП
27
Мариус Вольф
ПЗ
1
Марвин Хитц
ВР
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
3
Тута
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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